Karel Tilga: NCAA meistritiitel on küll tore, kuid mõtlen ainult olümpiale 

Juba praegu võib öelda, et Karel Tilga on teinud vägeva hooaja. Talvel tuli ta USA üliõpilasmeistriks, kevadel püstitas eestlane kümnevõistluses siiani kehtiva maailma hooaja tippmargi ja selle eest valiti ta Euroopa aprillikuu parimaks kergejõustiklaseks, mis on igati uhke tunnustus. Kuid olümpia-aastal on sportlase mõtted seotud suviste spordipidustustega, kus ta loodab Eestit edukalt esindada.