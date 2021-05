NHL play-off’i eel: ebainimlik kanadalane, venelasest auruvedur ja põrunud soomlane 

Ent esmalt seletame veidi lahti koroonapandeemia tõttu segamini paisatud süsteemi. Seekord mängisid põhiturniiril nelja tsooni (põhi-kesk-ida-lääs) tiimid ainult omavahel. Segaseks läheb asi ka edasi: kui muidu lõppeb põhihooaeg üsna sarnasel ajal ära, et play-off saaks üheaegselt alustada, siis sel hooajal algavad osades tsoonides kohamängud juba enne, kui osades tsoonides on põhiturniir lõppenud. Kesk-, ida- ja läänetsoonis on kohtumised peetud, põhjas (Kanada) peetakse viimased kohtumised 19ndal mail. Märkimist vajav oluline erinevus sel hooajal oli ka tõik, et sel hooajal kuulus põhiturniiri tavapärase 82 mängu asemel vaid 56.