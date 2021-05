Toyota ei kavatse Hyundaid kopeerida: panustame testimisele 

Andrea Adamo hoolealused on tänavu osalenud arvukalt erinevatel väiksematel võidukihutamistel. Soomes toimunud Arktika ralliks valmistuti Otepääl. Horvaatia etapiks koguti vormi Itaalias Rally Il Cioccol ja seejärel Sanremo rallil.

Latvalal kevadeks selliseid plaane pole, ent ta tunnistas, et aasta teises pooles võib ta siiski ka seda võimalust kasutada. Kui tavapäraselt on Soome ralli toimunud augustis, siis tänavu korraldatakse see sügisel. Seega jääb MM-kalendrisse väike auk.

„Me ei osale kevadel teistel rallidel. Keskendume testimisele. Kuna augustis pole Soome rallit, siis võib kalendrisse tekkida pikem paus. Saame selleks ajaks midagi välja mõelda, kui tahame. Kuid hetkel toimime plaani järgi: testime ja ei osale väiksematel võidukihutamistel. Kui me millestki puudust tunneme, siis võib-olla siiski võtame osa. Kuid see pole meie prioriteet,“ vahendas Latvala sõnu portaal DirtFish.

Toyota meeskonnal on Jyväskylä ümbruses isiklik testimispaik olemas. 30. septembrist 3. oktoobrini toimuvaks Soome MM-ralliks peaks see tiimile eelise andma.

„Soomes on meil oma testimispaik, kuid loomulikult on hea aeg-ajalt natuke teistsuguseid ja uusi teid proovida. See tuleb alati kasuks,“ lausus Latvala.

Valitseval maailmameistril Sebastien Ogier'l pole tööandja Toyota strateegia vastu midagi, ent ta lisas siiski, et väikeste rallidega saab kilomeetreid koguda. Teadupoolest Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) nendel osalemist ei piira.