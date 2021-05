VIDEO | USA multitalent püstitas kõrgushüppes võimsa maailma hooaja tippmargi 

Oma isiklikku rekordit parandas Harrison lausa kuue sentimeetriga. Ta on tuntud ka suurepärase kaugushüppajana – Louisiana osariigi ülikoolis tudeeriva sportlase isiklik rekord on 8.45. Talvel sai temast esimene mees, kes on samal päeval hüpanud kõrgust vähemalt 2.30 ja kaugust 8.40.