VIDEO | Toruni sise-EMil kulla võitnud sprinter püstitas võimsa rahvusrekordi 

„Juhtunu pole veel kohale jõudnud. Teadsin pärast sise-EMi ja teatejooksuvõistlust, et olin väga heas vormis. Mu eesmärk oli 10 sekundi alistamine ja olen õnnelik, et selle täitsin. Elukaaslane ja lapsed elasid mulle kaasa televiisori vahendusel. Nad on väga uhked. Nägin oma stardi kallal palju vaeva ning olin enne jooksu pisut närviline, sest mul olid kõrged ootused. Tugev konkurent [Patta] annab mulle lisamotivatsiooni ning usun, et võin oma Itaalia rekordit veel parandada. Oleksin tahtnud ka finaalis joosta, kuid soojenduse ajal tekkis väike kramp,“ vahendas Jacobsi sõnu Rahvusvaheline kergejõustikuliit.