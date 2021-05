Viljandi Tulevik sai taas valusa kaotuse. Saag: „Noortele peab tegema väikese peapesu.“  

Viljandi Tulevik on kümnest matšist teeninud vaid viis punkti, sealjuures on nende kaitsjad sageli eksinud lihtsates olukordades ja ise endale ehitanud. Mäng Kuresaare vastu polnud erand. „Raske öelda, millest see tuleb. Noortele peab tegema väikese peapesu, nii ei saa lasta. Mängu ju oli,“ rääkis Viljandi ainsa värava löönud Saag Soccerneti ülekandes.