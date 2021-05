Ikkagi inimene: Ibrahimovic jääb EM-finaalturniirilt eemale 

“See on muidugi väga kurb. Eelkõige Zlatanile, aga ka meie meeskonnale. Loodan, et ta pääseb platsile niipea kui võimalik,“ ütles Andersson. Ibrahimovic on tänavu erinevate vaevuste pärast jätnud vahele lausa 16 AC Milani matši, kuid platsile pääsedes on ta 19 mängus skoorinud 15 väravat.