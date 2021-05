Soome kolmikhüppaja varjas aastaid, et on lesbi: tundsin, et olen seetõttu sportlasena vähem väärtuslik

Senni Salminen teatas möödunud sügisel avalikult, et on lesbi ja tegi seejärel elu parima sisehooaja, mille krooniks oli Toruni EMi 7. koht.

Soome kolmikhüppaja Senni Salminen (25) tundis aastaid, et on enda saladuse vang. Ta on lesbi, kuid ei julenud sellest spordimaailmas kellelgi kõssata. Nüüd räägib ta oma seksuaalsest sättumusest avalikult ja tunneb, et südamelt on justkui kivi langenud.