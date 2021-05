Neljapaadi esisõudja Kaspar Taimsoo: kui leedukad hakkasid suruma, panime ise ka hoogu juurde, et neil ei tekiks mingeid mõtteid 

Viimasel 700 meetril hakkasid väga tugevalt suruma ka kolmandat kohta hoidnud leedukad, kuid sellele vastasid meie mehed koheselt.

„Panime ise ka hoogu juurde, et neil ei tekiks mingeid mõtteid, ütleme nii. See on osa võistluspsühholoogiast – kui näeme, et keegi hakkab järele jõudma, siis tavaliselt oleme üritanud kohe reageerida," selgitas esisõudja. „750–250 meetrit enne lõppu keskendusime rohkem Leedu tegemistele, aga viimased 200 meetrit oli juba gaasipedaal täiesti põhjas ja panime välja kõik, mis meil välja panna oli."

Asjaolu, et finaalsõit tõsteti päeva võrra varasemaks, tuli Taimsoo sõnul meie paadile kindlasti kasuks, sest kui eestlased ja esimese eelsõidu võitnud venelased välja arvata, pidid ülejäänud paatkonnad laupäeval käima vee peal kahel korral, sest ka vahesõit tõsteti eilsesse õhtusse.

„Meile sobis see väga hästi, sest teadsime, et ülejäänud on natuke rohkem väsinud, seda enam, et vahesõit oli ka väga tasavägine. Nii et meile andis see finaaliks kindlasti pisikese eelise,“ möönis Taimsoo.

Koormav kevad

Ta märkis, et iseenesest oldi Euroopa meistrivõistlustel kiiremaski hoos, kuid üldine vorm oli ka Luzernis meestel väga hea ja see on hea märk ka 12 nädala pärast algavat olümpiat silmas pidades.

„Tegelikult on see kevad väga pingeline ja koormav olnud,“ tõdes Taimsoo. „Kuid just EM oli heaks indikaatoriks, et oleme õiges suunas liikunud ja vähemalt mul langes küll siis kivi südamelt. MK-etapi võitmine näitas omakorda, et kõik on jätkuvalt hästi, saame oma asjadega hakkama, vorm ja minek on hea ning tehniliselt asjad klapivad.“