FOTOD | Hyundai testis esmakordselt hübriidajamiga rallimasinat. Adamo: „See on eriline hetk.“ 

„Kuna uued on nii reeglid kui ka baasmudel Hyundai i20 N, siis alustasime 2022. aasta Rally1 klassi masina ehitamist nullist. Oleme näinud huvitavaid asju, mida on vaja muuta ja täiustada, kuid see kõik on osa protsessist ja tööst. Hyundai meeskond tegi hämmastavat tööd ja nägi vaeva, et auto nii lühikese aja jooksul esimeseks testiks ette valmistada. Oleme pika teekonna alguses, aga usun, et enne 2022. aasta Monte Carlo rallit ootavad meid ees huvitavad ajad,“ tõdes Adamo.