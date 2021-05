GALERII | Paide ja Nõmme Kalju mängus jäid väravad löömata. Zahovaiko: „Jäime rahule, miinimumeesmärk sai täidetud.“ 

Paide juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko tõdes, et see oli keeruline hetk. „Teise poolaja alguses me ei saanud mängu sisse, pidime kannatama ja pallita mängima, mis andis neile võimaluse standarditest ja neil olid järjest nurgalöögid,“ selgitas ta matši järel ERRi otseülekandes, et see oli Kalju parim periood.