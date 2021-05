VIDEO | Väravavaht Alissoni üleminutite värav jättis Liverpooli lootuse ellu 

Mees on Liverpooli ajaloos esimene puurivaht, kes sahitas vastase võrku. Inglismaa kõrgliiga ajaloos on Brasiilia koondislane kuues väravavaht, kes enda tiimi kasuks värava löönud, sealjuures oli ta esimene, kelle tabamus tõi tööandjale võidu.

Alisson pühendas värava isale, kes selle aasta alguses uppus. „Ma olen liiga emotsionaalne,“ tõdes väravavavaht, kellel läksid silmad märjaks. „Minu ja mu perega on väga palju juhtunud. Jalgpall on mu elu ja nii kaua kui mäletan, olen isa käekõrval mänginud. Loodetavasti ta nägi seda ja tähistab seda kõrgemal.“

Võit ei tõstnud Liverpool veel neljandale kohale, kuid jättis nende lootused ellu. Kaks vooru enne Inglismaa kõrgliiga hooaja lõppu on punasärkidel koos 63 punkti, Londoni Chelseal on üks ja Leicester Cityl kaks silma enam. Liverpooli kasuks räägib aga see, et nende ees olevad kohkurendid kohtuvad tänavu korra omavahel, samal ajal nad ise mängivad Burnley ja Crystal Palace'iga.