HEA TÖÖ: Kregor Zirk parandas EMi finaalis taas Eesti rekordit! 

Loomulikult jäi Zirk tulemusega rahule. „Arvan, et see oli väga hea ujumine,“ ütles täna hommikul kaheksanda aja kirja saanud tartlane. „Uskusin, et olen valmis distantsi läbima 3.48ga. Eelmine rekord oli ujutud töö pealt.“

Olgu siinkohal märgitud, et Tokyo olümpiamängude A-norm on 3.46,78. Zirki tänane sooritus süvendas lootust, et oma trumpalal ehk 200 meetri kroolis saab ta A-normist 1.47,02 jagu. Kanadalase Tom Rushtoni hoolealuse isiklik rekord on vaid neli sajandikku nõrgem.