PÕNEV: Eesti kurlingupaar alustab võitlust olümpiapääsme nimel 

Seega kuulub alagruppi nii 2018. olümpiamängude hõbe (Šveits) kui ka pronks (Norra) ning valitseva maailmameistri Rootsi koosseisust on kohal üks osapool ehk Oskar Erikkson, kes Rootsi meestega tuli ka 2021. aasta kurlingu maailmameistriks. Tavapäraselt näitavad kõrget taset ka Aasia riigid ning USA koosseis on tulnud 2016. segapaaride MMil pronksile.



Harri Lill: „Kuna segapaaride MM löödi kahte tugevusgruppi, siis nagu koosseisudest näha nõrku vastaseid alagupis ei olegi. Ma usun, et ükski võistkond, eriti segapaariskurlingus, ei saa minna mängule vastu üleoleva suhtumisega. Konkurents on äärmiselt tihe, paar aastat tagasi tuli MM-il neljandaks näiteks Austraalia. Tuju on hea ja oleme Mariega valmis oma parimat kurlingut näitama.“



Eesti võistkonna esmane ülesanne on pääseda alagrupis kolme tugevama hulka, mis tagaks koha play-off'is ja ühtlasi pääsme olümpiale. Riigid, kes MMilt olümpiale otse ei pääse, saavad viimased kohad väljamängida kvalifikatsiooniturniiril 2021. aasta lõpus. Olümpial osaleb segapaariskurlingus kokku kümme riiki (sh korraldaja Hiina).