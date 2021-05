TUBLI: Jürgen Rooba lõpetas hooaja Prantsusmaal võidukalt ja resultatiivselt 

Cavigal oli viimases voorus kodusaalis 33 : 32 (14 : 15) parem Billere Handballist ja platseerus 24 punktiga seitsmendaks. Hooaja teises pooles said nizzalased kolm ühe- ja kolm kaheväravalist kaotust ning tegid kaks viiki ehk võinuks isegi heidelda tõusu eest kõrgliigasse.

„Liiga on väga ühtlane, kõik võivad kõiki võita ja suur osa mängudest möödub tasavägiselt. Meie puhul sai ilmselt määravaks, et pingilt pole vahetused sama tugevad kui mõnel tugevamal tiimil ja mitmes mängus sai see lõpus otsustavaks,“ rääkis Rooba, kes näiteks veebruaris aitas Cavigalil alistada liigavõitjaks kroonitud Saran Loiret HB.