BLOGI JA GALERII | Kalev/Cramo seljatas kolmandat korda Pärnu ja võitis meistritiitli 

Kas nüüd on tehtud? Lewiselt järjest kaks vabaviset, kahene ja kolmene, mis viis Kalevi ette juba 18 punktiga. Lewise arvel, sarnaselt Keene'le, on 23 punkti. Aga tähelepanuväärne on see, et Maxhuni võeti täiesti kinni, sest soomlane on kolmandal veerandil toonud vaid kaks sanga.