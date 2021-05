OTSEBLOGI JA GALERII | Kas Kalev/Cramo võidab meistritiitli? 

53 : 68 kaotuse järel nentis Pärnu juhendaja Heiko Rannula, et meeskonna murdis nii vaimne kui füüsiline väsimus. „Need, kes tavaliselt 30 minutit mängivad, olid kollektiivselt omadega läbi. Kõik oleneb meist endast. On mehed, kes muidu võtavad lauda, aga täna said kätte null lauapalli ja null vabaviset. See näitas meie mängu ära, selliselt pole vahet. Vaatame kõigepealt endale otsa, ja siis tegeleme Cramoga,“ rääkis Rannula. „Kosume ja paneme uuesti.“