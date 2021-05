SUPER! 14aastane Eneli Jefimova ujus Eesti rekordi ja pääses EMil finaali

„EM on väga hästi alanud. Tänast ujumist üritasin lihtsalt minna nautima. Väga liblikatrenne ei ole viimasel ajal teinud, see aeg oli täitsa üllatav. Üritasin mingeid asju teha paremini kui varasemalt ja mul on väga hea meel, et edasi sain,“ lausus Zirk pärast eelujumist ETV 2 otse-eetris.