Ogier Portugali ralli eel: loodan, et seal sajab vihma 

Varasematel aastatel on Ogier'l läinud Portugalis hästi. 2010. aastal teenis ta seal oma karjääri esimese etapivõidu. Kokku on Toyota piloot seal triumfeerinud viiel korral.

„Suurepärane on taas Portugalis olla. Mulle on see üks erilisemaid rallisid: sain seal 2010. aastal oma esimese etapivõidu ning oleme ka pärast seda nii mõnigi kord võidukad olnud. Portugalis tuntakse autospordi ja eriti ralli vastu suurt kirge ja meil on alati olnud fantastilised poolehoidjad. Sel korral on meil ilmselt rasked tingimused, sest stardime esimestena. Kuid Portugal on koht, kus tavaliselt praegusel aastaajal sajab ning loodame, et ka tänavu. Rallieelsel testimisel olid meil üsna vihmased tingimused. Seega pole ma uute Pirelli kruusarehvidega kuivades oludes kuigi palju sõita saanud. Teame, et rehvivalikuga tuleb nutikas olla ja nende kasutamine on terve ralli vältel oluline, sõnas Ogier meeskonna pressiteate vahendusel.

Toyota tiimi pealiku Jari-Matti Latvala sõnul on üleminek kruusarallidele alati pisut keeruline, ent ta kinnitas, et meeskond on Portugali etapiks hästi valmistunud.

Oleme pärast Horvaatias saavutatud tugevat tulemust valmis esimesteks kruusarallideks. Sebastieni jaoks võib see olla üsna raske, sest ta läheb MM-sarja liidrina esimesena rajale, kuid tean, et ta võtab sellest maksimumi. Elfynil on natuke parem seis, aga Kalle on meie pilootidest ilmselt parimal positsioonil. Huvitav on näha, kuidas meeskonnad kohaneda suudavad, kuid olen kindel, et saame hästi hakkama,“ lausus Latvala.

Elfyn Evansi parimaks resultaadiks Portugalis on 2018. aastal saavutatud teine koht. Ta loodab head tulemust saavutada ka tänavu.

„Portugalis on alati tore ja ootan juba aasta esimest kruusarallit. Meil on seni olnud kolm väga erinevat etappi. Nagu ka varasemalt, püüame nüüdki uute rehvidega kohaneda. Rallieelsel testil tundus, et kõik läks hästi, kuid meil pole etapil nii palju pehmeid rehve kui eelmistel aastatel. Eelmise aasta Sardiinia kruusarallist on olnud päris palju aega möödas, seega on raske ennustada, kuidas meil minema hakkab. Kuid anname endast parima, nagu alati,“ sõnas Evans.

Pärast kahte esimest etapp MM-sarja juhtinud, ent seejärel Horvaatias katkestama pidanud Kalle Rovanperä läheb samuti Portugali rallile vastu hea enesetundega. 2019. aastal tuli ta seal kuuendaks, ent sai WRC-2 Pro klassis etapivõidu.