Eesti e-sporti hakkab juhtima ülikogenud spetsialist! „Ma ei käsitle e-sporti nagu traditsioonilise spordi asendajat, vaid vahendit, mis meelitab noori aktiivsele eluviisile.“ 

„Ühiskond pole e-spordi osas veel ühemõttelist arvamust kujundanud. Ma ei käsitle e-sporti nagu traditsioonilise spordi asendajat, vaid vahendit, mis meelitab noori aktiivsele eluviisile,“ tõdes Märks pressiteate vahendusel. „Inimene, kes proovib end virtuaalsel areenil, näiteks korvpallis, tahab ilmselgelt proovida oma võimeid ka spordisaalis ja korvpalliplatsil. Ameerika Ühendriikides on sellest juba ammu aru saadud - NBA liigal on tugev e-spordi liiga, mis kulgeb paralleelselt traditsioonilise liigaga. Samuti peate mõistma, et Eesti on üks digiteeritumaid riike maailmas, mis võimaldab arendada Eesti e-spordi arengu täiesti uuele tasemele.“

Eesti alaliit sõnastas ka oma eesmärgi: „Luua maailma parim e-spordi ökosüsteem, mis pakuks mängijatele, turniiride operaatoritele ja teistele ökosüsteemi osalejatele võimalusi igakülgseks arenguks. Me näeme arengu võimalusi mitte ainult e-spordis, vaid ka haridus- ja spordivaldkonnas. Alates liidu loomisest oleme korraldanud mitmeid rahvusvahelisi e-spordi turniire ning samuti toimuvad erinevad seminarid, et pakkuda mängijatele täiendavaid laiapõhjalisi teadmisi ja oskusi.“

Jätkas asepresident Ignat Bobrovich: „E-sporti peetakse ekslikult „kurjaks“ või „pahaks“, sest on kombeks mõelda, et e-sportlased istuvad ainult arvuti taga või mängivad telefonis. Kuid tegelikult on e-sport just see tööriist, mis aitab muuta mängude mängimiseks kulutatud aja kasulikuks - arendada uusi oskusi, laiendada oma sõprade ja suhtlusringi ja mis kõige tähtsam, areneda nii vaimselt kui ka füüsiliselt.“