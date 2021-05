Eesti-Tšehhi jalgpallimängu kolimine läks riigile maksma rohkem kui 140 000 eurot 

Matš otsustati korraldada Poolas pärast seda, kui selgus, et jalgpalliliidule ei tehta erisust, millega oleks lubatud staadionile 150 isikut – UEFA nõuete järgi on tarvis, et MM-valikmängu ajal oleks staadionil vähemalt nii palju inimesi. Kuid vastavalt Eestis kehtivatele reeglitele oli toona välitingimustes lubatud spordivõistluste korraldamine, kui osaleb koos korraldajatega kuni 100 isikut.

Matši korraldamine läks Eesti jalgpalliliidule kokku maksma ligi 300 000 eurot. „Saime riiglit täpselt selle summa, mis taotlesime. Natuke vähem läks meil enda kuludeks. Need olid mängu korraldamisega seotud, neid me ei esitanud riigile; see summa oli 112 000 eurot. Riik kompenseeris selle, mis meil tuli tasuda ekstra selle mängu Poola viimiseks. See 112 000 € oleks kulunud ka siis, kui mäng oleks Eestis olnud. Jagasime selle loogika järgi kulud ära,“ sõnas Uiboleht.