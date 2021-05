Tänaku võistluskalender täienes! Adamo: see on osa meie plaanist 

„Naaseme Albasse hea meelega,“ tõdes Hyundai boss Andrea Adamo Itaalia meedia vahendusel. „Seal on suurepärased teed, mis pakuvad meie meestele võimalust asfaldil sõita. Täname korraldajaid külalislahkuse eest. Hyundai teeb kõik endast oleneva, et neid toetada. Alba ralli on osa meie arendusplaanidest, et sõitjatel oleks lihtsam kohaneda erinevatel teekatetel, mida pakub MM-sari.“