Kirpu hüppaks kaugele, Lehis kõrgele, Embrich jookseks ja Beljajeva lennutaks oda 

SÜNDINUD VEHKLEJAD! Kuigi Julia Beljajeva (vasakult), Katrina Lehis, Irina Embrich ja Erika Kirpu on ka teisi alasti proovinud, polnud kunagi lootustki, et neist saaks mõne muu spordiala esindajad. Foto: Aldo Luud

Eesti vehklemisnaiskond on Tokyo olümpiamängudel üks meie suuremaid medalilootusi. Ent kui elu läinuks teisiti, siis milline spordiala olnuks naiste alternatiiv? Õhtuleht viis Kääriku laagris viibinud Katrina Lehise, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrichi sealsele tuttuuele kergejõustikustaadionile, et välja mõelda, millise ala juurde nad spordialade kuninganna juures peatuksid. Rääkisime iga koondislasega eraldi, et paika panna nii enda kui ka kaaskoondislaste tüpaaž.