Muinasjutuline teekond rattamaailma eliiti! Janika Lõiv võistleb Tokyo olümpial 

2011. aastani tegeles ta jooksmisega, kuid hüppeliigesevigastus tõmbas tollele harrastusele kriipsu peale. Nii keskendus ta arhitektuuriõpingutele ega plaaninud enam tõsiselt sporti teha, kuid isand Saatus tahtis teisiti.

Samal teemal Jalgrattasport MUINASJUTULINE LUGU: Janika Lõiv rühkis nelja aastaga nullist olümpiaala maailma eliiti Janika abiellus 2011. aastal elukaaslase Urmas Lõivuga, kellele meeldis juhtumisi väga jalgrattaga vurada. Ta oli Eesti tasemel tubli harrastaja. Kui Janika ei saanud enam joosta, mõtles Urmas, et vahva oleks koos kaasaga looduses pedaalidele valu anda. See mõte meeldis ka Janikale. Nii ostetigi talle 2011. aasta talvel maastikujalgratas.

Ühel päeval pakkus Urmas, et läheks Jõulumäe rattamaratonile. Janika oli nõus ainult juhul, kui abikaasa tiksub koos temaga. Tandemina läbiti 2012. aasta 25. augustil 57kilomeetrine distants ajaga 3:39.26. „Mul olid kogu aeg krambid, ilgelt raske oli,“ meenutas Janika. „Ütlesin, et ei tea, kas tahan rohkem siia tulla.“

Ometi hakkas rattasõit Janikale üha enam meeldima, sest see on lõbus ja adrenaliinirohke. Pealegi saab vahepeal tirri lasta, kui jaks otsa lõpeb. Tervisesport on tore, aga võistlushimu sai Janikast võitu. Nii tekkis mõte ajada end vormi 2015. aasta olümpiakrossi Eesti meistrivõistlusteks.

Nädal varem läksid nad Urmasega Rakverre rajaga tutvuma. „Panin seal näoli vastu maad, nägu oli sinine,“ jutustas Janika õhinal. „Seal oli hüpe, mida ma ei teadnudki.“

See polnud karjääri lõpp, vaid algus. „Rada oli nii äge, mulle hakkas olümpiakross hullult meeldima,“ ütles Janika, kes sai 13 naise seas 6. koha. „Ei tekkinud hirmu, et rohkem ei julge sõita. See on üks minu omadus, et mul pole hirmu asjade ees. Kui panen üle pea, siis proovin uuesti. Ühtepidi on hulljulgus sel alal hea, teisipidi peab seda natuke tagasi hoidma, et end mitte ära lõhkuda.“

Kukkumine ja olümpiakross käivad kokku nagu Pärnu linn ja muulid. Tõsi, need, kes on olnud sadulas lapsest saati, ei potsata pooltki nii palju kui Janika. „Mul on traditsiooniks, et kukun enamasti võistlustelgi esimesel ringil,“ sõnas ta naerdes. Luud-kondid on tal õnneks terveks jäänud, kuid kevadel maandus ta nii pahasti näoli, et tema hambaraviga tegeldakse siiamaani.