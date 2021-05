Eesti kurlingupaar kaotas MMil napilt USA-le  

Seitsmendas voorus sai Eesti ühe punkti ja asus uuesti juhtima. Viimases voorus oli ameeriklastel kasutada viimase kivi eelis ja viimase viskega kasutati see ka ära ning võeti 6:5 võit.

Harri Lill: „Kahjuks ei õnnestunud meil Mariega kahest tugevast vastasest võidupunkte välja võtta. Kui Rootsile anda ühes voorus viis punkti, siis sealt on sellise kvaliteediga vastase vastu väga keeruline välja tulla. Ameerika Ühendriikidega kontrollisime mängu esimest poolt väga hästi, aga tundub, et vaheaeg tuli nende jaoks õigel ajal - nad suutsid ennast koguda ja andsime ka ise neile kindlust juurde kui kuuenda vooru kahe rööv mänguseisu viigistas.“

Eestil on nüüd üks võit ja kaks kaotust. Täna kohtub Eesti Uus-Meremaa ja Norraga. Uus-Meremaal on Eestiga sarnaselt üks võit, 2018 olümpiapronks Norral on kaks võitu.