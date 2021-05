USA kohtuotsus pani sajandi poksimatši toimumise ohtu 

Nii leppisid Fury ning WBA, IBF ja WBO meistrivööd omav Joshua kokku omavahelise võitluse, mille võitja saaks endale kõik neli tiitlit ja esmakordselt 21. sajandil absoluutse maailmameistri nimetuse. Kuid 14. augustiks planeeritud matš on tõsises ohus.

„Wilder on täielik nali. Ta küsis 20 miljonit matšist loobumise eest. Paistab, et pean ta kolju taas purustama,“ kirjutas Fury sotsiaalmeedias, millega andis märku, et ta pigem läheks ringi.