MIS JUHTUS? Paidet on tabanud mõõn 

Paide jaoks algas mõõn 4. mail, kui võõrsil viigistati Kuressaarega. Seejärel kaotati Levadiale, viigistati Nõmme Kaljuga ja kaotati Viljandile. Viimasel ajal on Paide konkurendid suutnud ohjes hoida ka hooaja alguses pidevalt skoorinud Henri Anieri. Viimases viies kohtumises on koondise ründaja löönud ühe värava.

„Selge see, et me polnud selliseks stsenaariumiks valmis,“ kommenteeris Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko matši algust Soccernet.ee otseülekandes. „Meil oli hoopis teine mänguplaan. Suhtumine oli meeskonnal hea ja üritasime kolme punkti võtta. Täna läks nii. Etteheiteid mängijatele pole, välja arvatud Kondale. See oli õppimise koht ja ta teab ise ka, mida ta tegi ja mida oleks võinud teha.“