VIDEO | Flora tegi Levadiale tuule alla, Paide vireleb mõõnas

Peagi skooris Rauno Sappinen, saates võrku Henrik Ojamaa hea söödu. 28. minutil lõi Ojamaa oma karjääri esimese tabamuse Eesti kõrgliigas. Kuigi skoori tegi ta tänavu esmakordselt, on mehe nimel kaheksa väravasöötu, mis on liiga parim näitaja.

Henrik Ojamaa jätkas: „Ma ei ütleks, et see oli puhas töövõit. Ainult kõva jooksimise ja võitlusega on raske mänge võita. Ka palliga on vaja rahu ja kvaliteeti. Olen meeskonna üle tänase esituse eest uhke.“