Tuuli Tomingas valmistub olümpiaks koondisest eraldi: miks lõhkuda süsteemi, mis on siiani toiminud 

Tomingas otsustas kohe, kui ilmnesid esimesed märgid, et Indrek Tobreluts ei pruugi koondise peatreenerina jätkata, et soovib igal juhul temaga koostööd edasi teha. See, kui kõlava CVga mehe – valgevenelane Fjodor Svoboda viis kodumaa naiskonna Pyeongchangis teatekullani – alaliit asemele palkab, polnud tema jaoks tähtis.