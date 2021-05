PORTUGALI RALLI: Ogier ootab vihma, Tänak punkte ning Rovanperä püüab Horvaatia krahhist teha õigeid järeldusi 

Thierry Neuville'i kommentaar ralli eel: „Portugali ralli on alati olnud hooaja tippsündmus, eriti atmosfääri tõttu. Tavaliselt on seal sadu tuhandeid pealtvaatajaid. Nüüd on olukord muidugi teistsugune, kuid kiiruskatsed paistavad olevat heas korras. Tuleb raske ja pikk ralli.“

Dani Sordo, 11 punkti

MM-sarja 10. koht (seni osalenud vaid Monte Carlos)

Hispaanlase jaoks on tegemist üsna koduse ralliga, kus ta kihutas esimest korda poodiumile juba 2007. aastal. Esikolmikusse jõudis ta ka aastatel 2009, 2010 ja 2017. Kahtlane, et ta esikohta ründab, kuidas Sordo on ideaalne mees Hyundaile meeskondlike punktide toomiseks. Kruusal sõitmise võimet tõestas ta suurepäraselt kahel eelmisel Sardiinia rallil, kus noppis võidud.

Dani Sordo kommentaar ralli eel: „Portugal on minu jaoks eriline paik, sest on Hispaaniale lähedal. Mulle meeldivad siinsed teed ja atmosfäär. Kiiruskatsetel on üsna hea pidamine, välja arvatud Fafe, kus on päris libe. Tuleb põnev nädalavahetus.“

Pierre-Louis Loubet, 0 punkti

2019. aasta WRC2 klassi maailmameistri Loubet' sõidud WRC autoga on olnud keerulised. Mullu sai ta kõigepealt proovida Eestis ja Türgis, kus katkestas. Sardiinias oli ta seitsmes. Tänavu on kirja läinud aga 16., 39. ja 29. koht. Probleeme on jagunud, kuid 24aastane prantslane on muljetavaldav talent. Loodetavasti on aja küsimus, kuni tulevad ka säravamad tulemused.