Zirk ja Zaitsev murdsid EMil esikümnesse, olümpianormist jäi jälle napilt puudu 

Sellest tulenevalt tunnistas Zirk vahetult pärast võistlust, et on pettunud. „Üritasin kiiremalt alustada kui hommikul. Teadsin, et lõpp läheb raskeks ja seda ta ka läks. Parem kui hommikul, mis seal ikka,“ lausus Zirk ETV2 otse-eetris ja lisas, et tegi taktikaliselt kõik õigesti. „Ma ei läinud sinna 90 protsenti andma, andsin pigem 110.“