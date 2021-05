Vips sõitis Monaco kvalifikatsioonis neljanda aja, kuid stardib viiendalt kohalt 

See tähendab, et Vips stardib homsele sprindisõidule kuuendalt ja laupäeva õhtusele põhisõidule viiendalt kohalt, sest esimeseks sprindiks pööratakse kvalifikatsioonis esikümme tagurpidi. Laupäeva hommikul toimub teinegi sprindisõit, kuid tolle stardijärjekord on ümber pööratud esimese võidusõidu esikümme, nii et seda me veel ei tea.