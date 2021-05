VIDEO | HIRMUÄRATAV HOOG! Vetter viskas kõigi aegade seitsmenda tulemuse: maailmarekord olnuks parem 

Vingete visete taustaks tasub mainida, et Vetter sai mai alguses esimese koroonavaktsiini. „Mul polnud ühtki kõrvalmõju peale pisut kange käe,“ lausus sakslane paar nädalat tagasi Süddeutsche Zeitungi veergudel ja lisas, et ootab pikisilmi teist süsti. „Loodan, et täielikult vaktsineeritud inimesele ei kehti teatud reisipiirangud ja testimiskohustused. See teeks asjad palju lihtsamaks.“

Kuigi Tokyo olümpiamängude toimumise kohta on viimasel ajal tulnud erinevaid ärevaid uudiseid, on Vetteril spordipeo osas hea aimdus. „Mängud tulevad küll tavapärasest teistsugused, aga need on ikkagi olümpiamängud ja see on põhiline. Meil on olümpiamängud ja tahan võita seal kuldmedali. Minu fookus on sellel,“ teatas ta.