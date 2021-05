Latvala: meie põhiülesanne on hoida Evans Toyotas 

See on loogiline, sest Sebastien Ogier ei kihuta aastal 2022 enam täiskohaga, vaid teatud rallidel. Kuivõrd Ott Tänak jätkab Hyundais, siis võiks just waleslane Evans võtta Ogier'lt üle esisõitja kujuteldava teatepulga.

„Oleme Elfyni esitustega väga rahul,“ sõnas Latvala väljaandele Autosport. „Ta on viimase poolteise aasta jooksul, mil ta on sõitnud Yarisega, oma karjääris suure sammu edasi. Seega pole kahtlust, et meie peamine eesmärk on hoida teda tiimis. Arvan, et ta on ka [inimesena] kasvanud, seega ma ei näe probleemi, kui ta oleks järgmisel hooajal esisõitja.“

Latvala lisas: „Meie siht on omada järgmisel aastal tugevaid sõitjaid. Praegu on kõik meie mehed suutelised rallisid võitma, see on kõige ideaalsem olukord, mida tahame ka järgmiseks hooajaks.“

Evans ise polnud Portugali ralli eel lepingujuttudest ülemäära huvitatud. „Keskendume suvekuudele, mis on rallidest ja testimistest üpris pungil. See võtab praegu meie põhitähelepanu,“ sõnas ta Autospordile.

„Oleme hooaega alustanud väga konkurentsivõimeliselt. Meie eesmärk on minna igale rallile hea ettevalmistuse pealt ja keskendunult, et suudaksime võidelda võidu eest. Võtame ralli ralli haaval.“