Prokuratuur süüdistab seitset meditsiinitöötajat Maradona tapmises 

Süüdistatavate seas on ka Maradonat opereerinud neurokirurg Leopoldo Luque ja legendi ravinud psühhiaater Agustina Cosachov. Mõlemad kinnitavad, et pole midagi valesti teinud.

Juba mõnda aega tagasi lekkisid Argentina meediasse heliklipid arstide eravestlustest, mis viitavad, et Maradona eest ei hoolitsetud pärast operatsiooni korralikult. Maradona lähedased on veendunud, et Diego ei surnud loomulikul teel, vaid mõrvati ja nõuavad, et õiglus seataks jalule.