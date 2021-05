LEGENDAARNE MONACO! Vips sai kirja kiireima ringi ja viienda koha, kuid on kohtunike uurimise all 

F2-sarja võidusõitude süsteem on niigi keeruline ja Monaco tänavaringrajaks kaheks löödud kvalifikatsioon tegi selle veel arusaamatumaks. Nii sai Vips ajasõidus neljanda tulemuse, mis tähendab viiendat stardikohta. Aga mitte esimeses sprindisõidus, kuhu ta sai lähte sootuks kuuendana.

Paarisstardikohad on Monacos mustemal rajapoolel ja see tähendas Vipsile aeglasepoolset algust, kuid õnneks suutis ta oma kohta hoida. Edasine oli klassikaline Monaco, kus võrdsete masinate puhul kohti võita üpris võimatu. Taanlase Christian Lungaardi (ART GP) katkestamine teiselt kohalt mootoriprobleemide tõttu tähendas, et 30 ringi hiljem ruudulipu langedes oli Vips viies.