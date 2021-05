PUHAS POISS! Vips alustas Monacos kiireima ringi ja viienda kohaga 

Paarisstardikohad on Monacos mustemal rajapoolel ja see tähendas Vipsile aeglasepoolset algust, kuid õnneks suutis ta oma kohta hoida. Edasine oli klassikaline Monaco, kus võrdsete masinate puhul kohti võita üpris võimatu. Taanlase Christian Lungaardi (ART GP) katkestamine teiselt kohalt mootoriprobleemide tõttu tähendas, et 30 ringi hiljem ruudulipu langedes oli Vips viies.

„Siin on riskantne mööduda, nii et see [viies koht] ja kiireim ring oli kõik, mida teha suutsime. Oli natuke imelik võistlus, kuna enamik sõitjaid jahutas lihtsalt ühe ringi oma rehve ja proovisid siis järgmisel kiiremat ringi, ja nii kogu aeg, kuid see oli ka omamoodi lõbus. Kindlasti nihutas see piire, nagu näete rehvijälgedest, kui vajutate pildil noolele ja vaarare järgmist pilti.“