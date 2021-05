Kregor Zirk kuulutas EMi lõppenuks 

Muidu oli tegemist korraliku ujumisega ning ajaga 1.47,16 jäin ma kümnendat kohta jagama. Jah, see on järjekordselt väga lähedal olümpia A-normile, mis jäi seekord 14 sajandiku kaugusele. Minevikku ma enam muuta ei saa ning seega proovin tulevikus olla lihtsalt parem.

EMi tulemused:

400 vaba - 8. koht; 3.48,35 (eelujumises 3.48,39); Eesti rekord

200 liblikat - 10. koht; 1.56,63 (eelujumises 1.57,56); Balti- ja Eesti rekord

200 vaba - 10. koht; 1.47,16 (eelujumises 1.47,78)



Hea meel on selle üle, et sain iga ala kaks korda ujuda ning et need kõik kuuluvad ka OMi võistlusprogrammi. Samuti teeb head meelt see, et iga õhtune ujumine oli kiirem hommikusest.