Rio ebaõnnestumisest õppinud Epp Mäe: „Ma ei taha anda poolikuid lubadusi.“  

„Istusin ühe eelneva treeneriga maha ja rääkisime, mis variandid oleksid. Tollel ajal oli meiega üks Vene koondise treener, kes ütles, et kodakondsuse peab ära vahetama ja teise riigi alla minema, sest Eesti sind ei aita ja raha pole. Ütlesin sellele kohe „ei“. Kui võidan mõne medali, siis tahan, et see oleks Eesti medal, mingisugust teist juttu pole,“ meenutab Mäe kuueks ja pooleks aastaks Soome sattumist, kus sillutas tee suurvõistluste poodiumikohtadele.