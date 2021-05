Muljed Portugalist: Tänak ootab puhkust, Sordo hoidis alles jäänud rehvi ning Ogier on õnnelik, et ei pea enam teistele teed puhastama  

Ott Tänak: „Fännide ees on veidi imelik sõita! See on olnud nõudlik päev – nii palju on juhtunud ja nii palju on olnud erinevaid teemasid. Ootan natuke puhkust, enne kui homme uuesti alustame.“

Sebastien Ogier (Toyota, +24,0): „Siin on tore olla – see rallikrossi rada on meie jaoks eriline, sest saame sõita nii paljude fännide ees. Aga päev on olnud minu jaoks keeruline, nii et olen rahul, et minu jaoks on esimese sõitjana teele minemine lõppenud. Eks paistab, mida suudame homme, kui ka meie ees sõidab mõni auto.“