SALAPÄRANE PORTUGAL: hoiad küll vaikset tempot, aga rehvid muidku lõhkevad! 

„Seni nähtu põhjal võib öelda, et täpselt nii, nagu oligi arvata, saab sellest olema kõige karmim ralli meie väikese klassi autodele. Lühidalt öeldes on nii, et kui nendel teedel suruda nii, nagu on võimalik sõita Eestis, koguaeg kiiresti, siis ilmselt üle paari katse sõita ei saagi. Tuleb valida selline vahepealne kiirus ja see saabki siin olema võtmesõna. Viimati sõitsid JWRC autod Portugali rallil 2018. aastal ja ralli lõpetas toona 11 autot, nendest ainult üks ilma superralli süsteemita. See ütleb nii mõndagi,“ selgitas Virves neljapäeval enne võistlust.