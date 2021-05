TUBLI! Vips tegi Monacos hooaja parima tulemuse 

Esikohalt startima pidanud Marcus Armstrong (DAMS) läks teele boksist ning pidi kolmandal ringil katkestama. 24. ringil möödus Vips ebastandartses kohas Theo Pourchaire'ist (ART GP). Monacos on iga möödasõit väärt saavutus! Kui reedel sõitis kiireima ringi välja Vips, siis seekord läks see au Robert Shwartsmanile (Prema).

Kokku on tänavu sõidetud viis sõitu ja Lawsonile oli see juba teiseks võiduks. Noormees osaleb vormel 2 sarjas esimest hooaega. Vips pole seni poodiumil käinud: Bahreinis läks kõik nässu ning Monacost on kirjas viies ja neljas koht.