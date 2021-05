VIDEO | LEWANG41SKI! Pöörase hooaja teinud Bayerni ründeäss purustas igivana rekordi viimase mängu viimase löögiga 

Juba varem meistritiitli kindlustanud Bayern asus kohtumist juhtima Jeffrey Gouweleeuwi omaväravast. Esimene poolaeg võideti 4 : 0, ent Lewandowskit skooritegijate seas polnud. Mitte et ründajal poleks võimalusi olnud, ilmselt ei salanud ta ise ega ükski tiimikaaslane, et nad tulid mängima selleks, et rekord kätte saada. Augsburgi mängijad seevastu tegid kõik endast oleneva, et see plaan untsu läheks.

Peaaegu neil see ka õnnestus, ent lõpuks sai poolakas siiski oma 41. värava. Puurilukk Rafal Gikiewicz, kes terve mängu vältel just Lewandowski lööke suurepäraselt tõrjus, pudistas palli otse ründaja jalale ning too sai palli tühja väravasse veeretada.

32aastase Lewandowski saavutuse teeb veel märkimisväärsemaks tõik, et ta tegi vigastuste tõttu kaasa vaid 29 mängus. Kui ründaja veel enne äsja lõppenud hooaja algust ei uskunud, et keegi kunagi legendaarse Gerd Mülleri rekordi ületada võib, siis nüüd on see reaalsus.

Üheksanda järjestikuse koduse meistritiitli võitnud Bayern kogus lõpuks 34 vooruga 78 punkti. Teise koha sai Red Bull Leipzig, kolmanda Dortmundi Borussia ning tulevaseks hooajaks tagas koha meistrite liigas ka Wolfsburg.