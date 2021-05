GALERII | Levadia alistas tänu Kirsi iluväravale Flora ja tuli kümnendat korda karikavõitjaks! 

Poolkaitsja sõnul sai täna määravaks see, et Levadia tahtis võitu rohkem.

„Arvan, et [hindan kõige rohkem] terve meeskonna hingestatust ja energiat. Iga mees - nii kaitses kui ka rünnakul - näitas, et ta tahab seda mängu võita. Samuti tekitas positiivsust see, et mängisime oma mängu. Vägev töö poistelt! Arvan, et võidul on natuke suurem tähendus kui see medal. Meie jaoks oli oluline Florat võita. Täna tähistame, homme kui ärkame, siis unustame selle ära. Liiga läheb edasi, seal on vaja Floraga veel asjad klaariks teha,“ lausus Lepistu

Võiduvärava autor Robert Kirss tõdes, et tänase tabamuse tegi eriliseks tõik, et see tõi meeskonnale karika.

„Olen mõne efektse veel löönud, aga arvan, et see oli kõige magusam. Arvan, et finaalis ei saagi teistmoodi, tuleb kõikide vahenditega võimalikult nutikalt olukordadesse minna. Enne väravat vaatasin, et Brent läks õhku, karjusin, et ta hüppaks. Õnneks suunas palli minu peale ja siis läks sisse,“ kirjeldas Kirss oma väravat.

Tema hinnangul tõi Levadiale võidu see, et nad mängisid vastastest ühtsemalt.