Inglismaa meistriliiga hooaeg sai põneva lõpplahenduse: Chelsea kindlustas vaatamata kaotusele meistrite liiga koha, Agüero püstitas viimases matšis rekordi 

2016. aastal üllatuslikult Inglismaa meistriks tulnud Leicester asus koduväljakul Tottenham Hotspuri vastu hooaja viimast matši 52. minutil 2 : 1 juhtima. Et Londoni Chelsea oli samal ajal kodumurul Aston Villa vastu kaotusseisus, siis näis, et neil õnnestub tulla nelja parema sekka, mis tagaks meistrite liiga pääsme.

Paraku nii ei läinud. Tottenham viigistas 76. minutil väravavaht Kasper Schmeicheli omaväravast, seejärel lisas Gareth Bale veel kaks tabamust ning Leicesteril tuli leppida 2 : 4 kaotusega. Pärast selgus, et võidu korral oleksid nad kindlasti meistrite liiga koha kindlustanud, sest Chelsea kaotaski lõpuks Aston Villale (1 : 2).

Inglismaa meistriliiga aegade parim väravakütt on Alan Shearer 260 tabamusega. Teisel kohal on lisaks Unitedile ka Evertonis mänginud Rooney (208) ja kolmas Andy Cole (187). Agüero (184) on selles arvestuses neljas.