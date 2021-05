Vips jõudis Monacos poodiumile, kuid okas jäi hinge 

Ometi pälvis Vips tagantjärele hooaja esimese poodiumikoha, sest võitja Liam Lawson – Vipsi meeskonnakaaslane Hitechis ja konkurent Red Bulli juuniortiimis – sai disklahvi. Karmi otsuse põhjustas lihtsalt öeldes see, et Lawson kasutas stardis valet gaasipedaaliseadistust.

Ta lisas hiljem Red Bulli kodulehel: „Ausalt öelda tegin seetõttu, et nupp oli vales asendis, kohutava stardi ja kaotasin liidrikoha. Aga selline on reegel. Tuline kahju, sest kõikidest paikadest on Monaco viimane, kus tahaks, et see juhtub.“