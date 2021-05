HEA TÖÖ: Mirell Luik alistas odaviskes EMi normi 

Luik tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis kaheksandalt kohalt kolmandaks. Temast eespool on Eesti rekordi 63.65 omanik Liina Laasma ja Eesti eksrekordinaine Moonika Aava 61.42ga. Olgu siinkohal märgitud, et Laasma on Luige treeningukaaslane.