"Päeva jääb kindlasti varjutama see, et üks vanem seeniorrattur jättis oma elu rajale." 

„Oli pingeline võistlus enda ja viienda koha vahel, samas saime jooksvalt kolmandale lähemale. Teisisõnu, võistlust oli iga sendi eest! Tänast päeva jääb kindlasti varjutama see, et üks vanem seeniorrattur jättis oma elu sinna rajale, kukkudes pumptrack'i küngastel nii õnnetult, et tema elu ei õnnestunud kahjuks päästa. Pärast kolme karikasarja etappi olen üldarvestuses kolmandal kohal. XCO sari jätkub alles septembris,“ kommenteeris Meier eilset sõitu.