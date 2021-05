Boksipeatuse tõttu poodiumikoha kaotanud Bottas: peame sellest apsakast õppima 

„Pole vahet, kas see oli inimlik viga või tehniline rike, aga peame sellest õppima. Kui tegu oli inimliku apsakaga, siis peame toetama seda meest, kes sellega hakkama sai, aga igal juhul peame sellest õppima. See on kõige olulisem. Aga loomulikult olen väga-väga pettunud,“ lisas Bottas, kes on viie võidusõidu järel sõitjate arvestuses neljandal kohal.

Mercedese tehniline direktor James Allison selgitas Autosport.com portaali vahendusel, et mutrite lahtikeeramiseks kasutatavat püssi ei saadud korralikult rehvimutriga haakuma ning seepärast jäigi Bottase masinale ratas alla. Ta tunnistas, et soomlase vormelile jäi kulunud rehv alla ka pärast võidusõitu, sest isegi hiljem ei suudetud seda kätte saada. „Teeme seda alles oma tehases,“ sõnas Allison.

Mercedese meeskonna pealik Toto Wolff jäi ühele meelele Bottasega ega tahtnud kedagi juhtunus süüdistada. „Peame vaatama üle (rehvide) disaini ja materjali, millest rehvimutrid on tehtud, sest mehaanikud, kes neid käsitlevad, peavad saama neid ära võtta. Ja muuseas – mehaanik, kes sellega (parema rattaga) tegutses, on üks meie tiimi parimaid mehi ja boksipeatuses üks kiiremaid tegutsejaid. Seega alati on asju, mis kokku langevad. See ei ole kunagi kellegi süü, vaid alati on mitu osapoolt,“ lisas Wolff.