ŠOKK! Kahekordne Euroopa meister läheb jalgpalli EMile ilma pikaajalise kaptenita 

35aastane Ramos on Hispaania rahvustiimi esindanud alates 2005. aastast ja kokku on tal koondise eest kirjas 180 matši. Sellega on ta Hispaania rahvusesinduse eest enim mänge pidanud mees, teisena on 167 kohtumist kirjas endisel väravavahil Iker Casillasel. Tänavu 11. juunil algaval ning 11. juulil finaaliga kulmineeruval EMil kohtub Hispaania E-alagrupis Rootsi, Poola ja Slovakkiaga, kuid kogenud kapten Ramos nendega mõõtu võtta ei saa, sest seekord jäeti ta koondisest välja.